Gaia diventa maggiorenne: gli auguri di mamma e nonna

TERMOLI. Nel giorno del suo 18esimo compleanno e nel raggiungere la maggiore età la graziosissima Gaia oltre agli auguri della mamma riceve una dedica speciale dalla sua cara nonna: «Cara Gaia, in questa giornata speciale come sei speciale tu stessa, ti voglio augurare una vita da donna serena e felicissima, ti voglio un mondo di bene e assieme a me ti fanno un mondo di auguri tutta la grandissima tribù di parenti che fanno parte della nostra famiglia.

Alla neo maggiorenne Gaia gli auguri anche da parte della nostra redazione.