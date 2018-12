Il battesimo di Serena

TERMOLI. Grande festa in casa Colecchia-Fiorda. Domenica scorsa 9 dicembre, nella splendida cornice della cattedrale, con la cerimonia officiata dal parroco don Gabriele Mascilongo, è stato celebrato il battesimo della piccola e meravigliosa Serena, a 5 mesi dalla nascita. Che soddisfazione per mamma Sara e papà Paolo, per madrina e padrino Manuela e Pasquale, nonché tutti i nonni, gli zii e i cugini, nonché gli amici.