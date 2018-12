Auguri al neo 70enne Antonio Pasquino

GUGLIONESI. Antonio Pasquino compie oggi 70 anni. Per lui questo magnifico messaggio di auguri: «Un padre insegna ai propri figli come dovrebbero comportarsi nella vita. Tu per noi sei stato una guida, sempre attento e premuroso. Speriamo di non averti mai deluso in questi anni. Tanti auguri papà. Ti vogliamo un mondo di bene. Dalle tue figlie, i tuoi generi, i tuoi nipoti e la piccola pronipote Sofia».