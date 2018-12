I primi 49 anni di Nico Balice: auguri al presidente dei Canottieri

Lettere al direttore «Via Molise, dimenticata dalle istituzioni»

TERMOLI. «Buongiorno! Vorrei segnalare la situazione di sporcizia e degrado che si ripete da tantissimo tempo in una zona piena di attività commerciali e studi professionali, via Molise. Sono anni che non passa un netturbino a pulire, l'opinione che le istituzioni hanno di noi cittadini,