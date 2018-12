In casa Galizia-Iacapraro mezzo secolo d'amore

Auguri

ROCCAVIVARA. 1968-2018 cinquant'anni d'amore coniugale per Claudino Galizia e Carmela Iacapraro. «Il vostro traguardo delle nozze d'oro è un grande esempio per tutti noi di che cos'è l'amore vero e puro. Come figli, nipoti, generi e nuore vi ringraziamo per tutte le volte che ci siete stati vicino e per le volte che ci sarete ancora. Un augurio sincero e affettuoso da Leo, Barbara, Luca, Carol, Juanita, Marco, Matteo, Francesca, Assunta, Vittorio, Francesco, Manuel, Paolo, Monica, Aurora, Claudio, Alfonsina, Emilio e il piccolo in attesa di stare con voi da aprile».