Maestro di lettere e di vita, Antonio Crecchia compie 80 anni

Auguri

TAVENNA. Che giorno per la famiglia Crecchia, Antonio e Simona compiono gli anni, lui 80 e lei... non si dice. Per il capostipite, molisano, che vive a Termoli ed è socio di importanti sodalizi culturali, l'anagrafe detta questo importante traguardo. Numerosi i premi ottenuti come scrittore e autore, per la sua notevole e qualitativa produzione letteraria. Al suo attivo ha decine di libri, di poesia e non solo, inseriti in molte antologie. Traduce dal francese ed è a sua volta tradotto. Tra gli ultimi titoli apparsi: Barlumi e Mythos, 2017 (poesia) e due monografie, su Vincenzo Rossi e Carlo Onorato.

Come non ricordare, infine, i tomi sulla storia di Tavenna. «Buon compleanno al padre, al marito, al nonno, al maestro e all'instancabile scrittore», il messaggio di auguri della famiglia, che non si è dilungata oltre, poiché è difficile scriverne uno per chi è maestro di parole e di rime... «perciò ti diciamo un semplice buon compleanno con tutto il nostro amore! Elvira, Danilo, Simona, Lorenzo e Massimiliano, ringraziandoti per tutto ciò che generosamente hai dato, dai e continuerai a dare...» Auguri al maestro Antonio Crecchia anche dalla redazione di Termolionline.it.