Arriva l'erede maschio: è nato Daniele Di Gennaro junior

TERMOLI. Ci siamo, quattro regine in casa e due principi. Daniele (Di Gennaro) non sarà più solo a reggere le sorti del sesso maschile, arriva anche Daniele junior, per la gioia di mamma Lucrezia e delle sorelline Chiara, Aurora e Diletta.

Il lieto evento è avvenuto alle 17.45 di oggi, domenica 3 marzo. Daniele è lungo 50 centimetri e pesa 3,770 chili.

Alla straordinaria famiglia Di Gennaro-Silvano le congratulazioni di Termolionline.