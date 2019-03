I primi 30 anni di Nicola, augurissimi

TERMOLI. «Carissimo Nicola a differenza della famiglia un amico si sceglie e si sceglie ogni giorno. Un amico capita sulla tua strada per caso, come tutti gli incontri della vita. Tuttavia non è più un caso quando si sceglie di restare amici e coltivare nel tempo l’amicizia. Come una pianta, infatti, l’amicizia va coltivata quotidianamente con piccoli ma significativi gesti: dalla chiamata, a un messaggio, a dedicare il proprio tempo, a dare supporto in qualsiasi momento. L’amicizia infatti non è solo condivisione di momenti gioiosi, ma anche sostegno e supporto quando nella vita sembra ti crollasse il mondo addosso.

Amicizia non è darsi sempre ragione, ma discutere sui pro e sui contro senza invadere o imporre. Amicizia è qualcosa di più come il rapporto che ci lega è fatto di molteplici cose.

Quando dico che ti ho scelto, so di aver consapevolmente fatto un patto con te, un patto non scritto, un patto di fratellanza. Parlo di fratellanza perché io ti considero un fratello che ho avuto la fortuna di scegliere. Non vorrei che ti emozionassi troppo ed è bene che concluda questo lungo messaggio, che ho pensato di scriverti in occasione del tuo compleanno.

Ma prima di concludere voglio dirti 2 cose molto importanti. La prima è che voglio dirti grazie per esserci sempre stato in qualunque occasione. La seconda è di trascorrere un felice, anzi felicissimo compleanno all’insegna del divertimento. Tantissimi auguri mio caro amico e fratello !! Siamo a 30!! Ti voglio bene a presto!!»

Questo il messaggio di Elisabetta.