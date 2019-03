TERMOLI. Tantissimi auguri di buon compleanno a Lorenzo Di Palma che compie 9 anni.

«Auguri a te che sei un fiume in piena a te che mi fai arrabbiare a te che mi fai gioire a te che mi fai sciogliere quando mi chiedi: mamma ma da uno a dieci quanto mi vuoi bene ed io: "No il mio Amore per te è infinito, si infinito!

Buon compleanno da mamma Concetta, papà Antonio e la sorellina Aurora".

Auguri anche da parte del tuo miglior amico Luca D'Ascanio e famiglia.