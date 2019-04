Che grande festa per i 50 anni di Paolo Verrillo!

TERMOLI. Dopo la festa in famiglia del nostro amico Paolo Verrillo, è stato festeggiato per il suo 50°compleanno dagli amici dell'associazione Unitalsi del Basso Molise i quali hanno collaborato alla festa organizzata in onore di Paolo e Daniele, due ragazzi disabili.

Alla grande festa, hanno partecipato tutti "gli amici speciali", insieme ai parenti. L'aiuto e la collaborazione di tutti hanno reso speciale il compleanno: tutti hanno ballato e cantato ed hanno così potuto trascorrere una bellissima giornata diversa da tante altre. Alla festa abbiamo voluto idealmente partecipare anche noi di Termolionline.