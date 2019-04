Vittoria D'Angelo spegne ottanta candeline

TERMOLI. Una persona unica e speciale. Donna forte, coraggiosa, custode di importanti valori e insegnamenti. L'amore per la famiglia come filosofia di vita e quel modo di essere che trasmette emozioni autentiche e consolida i rapporti. Tante passioni e capacità, una creatività che esprime una grande gioia di vivere, disponibilità e generosità in ogni momento. Una vita di sacrifici, impegno e perseveranza nell'affidamento al Signore e nella consapevolezza di donarsi all'altro con spontaneità e disinteresse.

Oggi per Vittoria D'Angelo è un giorno molto importante, quello delle ottanta candeline. Per lei, con un pensiero rivolto al Cielo e agli affetti più cari, i migliori e affettuosi auguri di buon compleanno da tutta la grande famiglia, dagli amici e da tutte le persone che vogliono bene a una donna, una moglie, una mamma, una nonna, una bisnonna e un'amica esemplare!