Nonna Maria Manes spegne 90 candeline

Auguri

MONTECILFONE. 90 candeline per Maria Manes. «Buon compleanno Nonna! Sei per tutti noi un porto sicuro, ancora di comprensione e fonte di esperienza. In questi anni hai regalato sorrisi e affetti, hai asciugato lacrime e trasmesso a tutti noi valori fondamentali. Tra le tue rughe si nasconde la certezza di aver vissuto una vita nutrita da amore saggezza e voglia di donare felicità. Un giorno solo non basta per ringraziarti e festeggiarti quanto meriti. Vogliamo continuare l’anno prossimo. Buon compleanno nonna! Auguri dai figli, nipoti... e la piccola Sveva».