Auguri a Pasquale Di Bello, oggi è il suo compleanno

Auguri

SAN MARTINO IN PENSILIS. E' diventato il simbolo di chi non si arrende ed è reduce dai successi organizzativi delle Carresi di San Martino in Pensilis e Ururi. Una primavera speciale per il collega e amico Pasquale Di Bello, che oggi compie 56 anni. Augurissimi al presidente dell'Unione Carresi.