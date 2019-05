Nozze di platino a Montenero di Bisaccia: Antonietta e Nicola sposi da 75 anni!

MONTENERO DI BISACCIA. Nozze di platino a Montenero di Bisaccia, un evento che non capito di certo ogni giorno. Protagonisti di questo traguardo magnifico sono Antonietta e Nicola Maroscia, che raggiungono il sigillo dei 75 anni di matrimonio. Per loro in questa ricorrenza, in questo anniversario epocale, arrivano gli auguri sinceri e profondi di figli, nuore, genero, nipoti e pronipoti: «Siete una coppia bellissima ed un esempio per tutti noi!»