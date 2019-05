TERMOLI. Giusy Fatima Pia De Santis compie oggi 19 anni. «Auguri a te che ogni giorno ci insegni cos'è la forza di volontà, cos'è il coraggio di affrontare ogni cosa, con l'energia e la carica giusta, che sempre ti ha contraddistinto, soprattutto nello sport. Il tuo equipaggio, compagne, amiche, gruppo di voga Murene ti voleva fare gli auguri per il tuo diciannovesimo compleanno e non solo… anche per questa bellissima esperienza in Galles a giugnocon la nazionale che porterai sempre nella vita. Quindi avanti tutta e come dice il nostro timoniere “Intosta il finocchio anche lì”!! Baci sparsi». Da Giulia G., Patrizia P., Giulia D., Lorenza F., Cinzia G., Jennifer G., Benedetta F., Noemi, Rosangela, Miriam, Aleksandra, Pina, Patrizia M., Saverio L.»