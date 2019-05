Specializzazione in attività di sostegno per Michele Testa: congratulazioni!

Auguri

CERCEMAGGIORE. Una giornata speciale per condividere un brillante risultato, quello del Corso di specializzazione in Attività di Sostegno polivalente integrativo al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria all'Università degli Studi del Molise. Il dottor Michele Testa ha discusso una tesi di laurea in Sociologia dell'educazione e della famiglia su “Le rappresentazioni culturali della diversità nella letteratura per l'infanzia in Italia”. Relatore ch.mo prof. Fabio Ferrucci.

A Michele, che completa così un percorso significativo che lo proietta nel mondo dell'insegnamento e nella crescita umana e professionale, con la consapevolezza di poter formare al meglio le nuove generazioni, le congratulazioni più affettuose dalla famiglia e dagli amici.