La Prima Comunione di Alessia Minchillo

GUGLIONESI. "Il tuo cammino si illumini di una luce immensa in questo Santo giorno. Ti auguriamo che il lungo sentiero della tua vita ti faccia incontrare solo il meglio e questa luce ti protegga e ti guidi per sempre, facendoti superare ogni cosa, un augurio raggiante per la tua Prima Comunione.

L’incontro con Gesù sia l'inizio di un'amicizia per tutta la vita.

Tanti auguri Alessia da tutti noi."