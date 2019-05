Fiocco azzurro in casa Vitale: benvenuto Gabriele!

TERMOLI. Nel pomeriggio di lunedì 27 maggio alle 16.40 è venuto al mondo lo splendido pargolo di nome Gabriele Vitale, con un peso di 3,750 kg. Grande gioia per mamma Michela e papà Valerio, come anche per i nonni - in particolar modo per nonno Carmine Tieri, da tutti conosciuto a Rio Vivo come 'Baffo nero' al quale, per la felicità di essere diventato nonno, il famoso baffo nero è di colpo diventato grigio.

Auguri anche dalla redazione di Termolionline.