San Martino in Pensilis, buon compleanno Adriana Pia Ciota

Auguri

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Ogni giorno ci regali grandi emozioni. Sei una ragazza piena di qualità, allegra e generosa. Gentile ed educata in famiglia e con gli amici. Per te è un momento speciale, quello dei tuoi quindici anni. Gli auguri più affettuosi da mamma Maria Cinzia e papà Domenico, dai fratellini Angelo e Alessandro, dagli amici e da tutte le persone che ti vogliono bene. Sei speciale».

Auguri anche dalla redazione di Termolionline.