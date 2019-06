Silvia Cardamone e Alessio Mastrogiuseppe oggi sposi

TERMOLI. Oggi alle ore 11,00 in Cattedrale si uniranno in matrimonio Silvia Cardamone e Alessio Mastrogiuseppe, circondati di amore e di affetto da parte dei genitori Lidia, Salvatore, Enza e Giuseppe e delle rispettive sorelle Alessandra e Jessica, e ancora di tutti i parenti che li festeggeranno come meritano.

Alla nuova giovane coppia auguri anche da parte della redazione di Termolionline.