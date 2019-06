Patrizia Salvatore compie 45 anni, gli auguri delle sue amiche

LARINO. Patrizia Salvatore compie 45 anni. «Non smettere mai di correre verso un traguardo, non smettere di essere te stessa, lotta sempre per ciò che desideri. Vivi per la tua vita, ama chi ti ama e aiuta quando puoi, sogna sempre mete impossibili, regalati in ogni istante attimi di vita eterna e in tutto questo immenso vivere racchiudi la magia dell’amore... Buon compleanno amica cara. Rosa, Annamaria e Mafalda.