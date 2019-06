Ha trascorso 40 anni alla Fca, Franco D'Anversa festeggia la pensione

TERMOLI. Franco D’Anversa dopo 40 anni di onorato servizio presso lo stabilimento Fiat ora Fca, si è meritato il collocamento pensionistico. Franco è stati festeggiato dai suoi colleghi sempre pronto e disponibile con tutti, ora Franco potrà dedicare più tempo alla famiglia, ai figli e agli amici che proprio per via del lavoro e le cariche di responsabilità che ha avuto in questi anni per forza di cose ha dovuto trascurare. Al neo pensionato Franco D’Anversa giungano anche le nostre felicitazioni.