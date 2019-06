Un neo 50enne: augurissimi a Mauro Vitulli

Auguri

CASALBORDINO. Oggi, 12 giugno 2019, in quel di Casalbordino un neo cinquantenne: Mauro Vitulli. «Ultimo di 6 figli, iniziò a lavorare quando avrebbe dovuto solo giocare, poiché doveva comprare l'agognata Graziella... fervido tifoso juventino, correva per i corridoi di scuola con una bandiera più grande di lui. Altruista, generoso, gran lavoratore, non si è mai risparmiato. La moglie Lucia, le figlie Michela e Mariangela Maura ed il genero Simone vogliono regalargli una fetta di "notorietà" con questi auguri plateali meritatissimi AUGURONiiiiiiiiiiii».