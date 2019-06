Auguri a Luca Aurelio D'Ascanio che compie 9 anni

TERMOLI. Tantissimi auguri di buon compleanno a Luca Aurelio D'Ascanio che compie 9 anni.

«Nove anni fa la mia vita è cambiata per sempre. L’ oggi di nove anni fa è stato uno dei giorni più importante della mia vita, sono diventata mamma per la prima volta.

Tu sei entrato nella mia vita come un ciclone e come un ciclone l’hai sconvolta, cambiata, ribaltata.

In un attimo ti sei preso tutto. Ogni mio respiro era solo per te, ogni pensiero, ogni progetto, in ogni istante c’eri sempre e solo tu.



Da quel giorno tante cose sono cambiate, tu sei diventato un piccolo uomo.



Ti auguro di non perdere mai la tua dolcezza, di restare la persona sensibile che sei adesso, ti auguro una vita piena di gioie, anche se non posso proteggerti dai dolori e dalle delusioni che purtroppo ci saranno.

Vorrei poterti difendere sempre da tutto e tutti, vorrei essere sempre con te per aiutarti a non sbagliare, ma il regalo più grande che la tua mamma può farti è lasciarti libero di crescere.



Tantissimi auguri di buon compleanno dalla tua mamma Eliana, papà Domenico e la tua sorellina Chiara Luce».