TERMOLI. Sara Sacchetti compie 18 anni: auguri speciali. «I diciotto anni rappresentano una tappa importante del percorso della vita. Un punto di arrivo per fare tesoro di tante esperienze e uno di inizio per guardare al futuro custodendo nel cuore ogni momento. Tu, che hai saputo accogliere e valorizzare la vita in ogni situazione, guardando la bellezza dell'amore più grande e oggi condividi questa giornata insieme al dono più bello, resta sempre così e sappi che io ci sarò sempre. Ti voglio un mondo di bene. Tua nonna (e bisnonna) Vittoria.