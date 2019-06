Promessa di matrimonio per Davide Mele e Angela Ciancio

Auguri

LARINO. In ogni sguardo, in ogni gesto il senso di un sentimento autentico, forte e condiviso in ogni esperienza di vita quotidiana. La consapevolezza di tenersi sempre mano nella mano per costruire insieme un percorso pieno di amore, rispetto reciproco, fiducia, sincerità e premura. La firma posta in Comune a Valenza (Alessandria) rappresenta solo un primo passo verso il “sì” per la vita che Davide Mele e Angela Ciancio pronunceranno davanti al Signore il 14 settembre nella Cattedrale di Termoli.

Auguri di cuore, per la loro promessa di matrimonio, da parte delle famiglie, degli amici e da tutte le persone che accompagnano un cammino di felicità.

Auguri anche dalla redazione di Termolionline.