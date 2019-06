Dodici candeline per Serena Sacchetti

TERMOLI. Serena Sacchetti spegne dodici candeline. «Ogni giorno cresci nell'affetto di tutte le persone che ti vogliono bene. Allegra, simpatica, un vulcano di creatività per condividere tante esperienze insieme agli affetti più cari. Per te gli auguri più colorati per i tuoi dodici anni dalla tua famiglia, dalla piccola Luna e un pensiero speciale da nonna Vittoria».

Auguri anche dalla redazione di Termolionline.