Nonna Gina compie 91 anni! E venerdì festeggia, anche, il suo onomastico

GUGLIONESI. Nonna Gina compie 91 anni! E domani festeggia, anche, il suo onomastico. Un traguardo importante per una nonna speciale.

Quanto tempo che è passato, ne son passati di anni, le stagioni si sono alternate, si son susseguite una dietro l’altra, di cose ne son cambiate eppure un milione son rimaste le stesse.

Forte come una roccia, sempre e comunque, roccia spesso in frantumi davanti a scosse troppo grandi. Montagne da scalare, strade e pendii da scendere e poi risalire, con il fiatone, con l’affanno, eppure la vetta l’hai sempre raggiunta! Quante gioie nella tua vita e quante lacrime nei tuoi occhi, eppure tu tra sorrisi e pianti sei sempre in piedi, in piedi ancora, in piedi sempre,

Buon compleanno e buon onomastico nonna, da tuo nipote Giuseppe.