Fiocco rosa al San Timoteo, è nata Luna

TERMOLI. Da un fiocco rosa la speranza di mantenere in vita il punto nascita di Termoli all’ospedale San Timoteo di Termoli. All'una e 5 di ieri notte, per la gioia di mamma e papà e delle famiglie Clavotto-Spagnoletti è nata la piccola Luna, con i ringraziamenti ai medici, alle ostetriche e alle infermiere del reparto di Ostetricia e ginecologia e del nido che si sono dimostrati competenti e professionali. «Vorremmo che il reparto non chiuda». Poche parole, ma incisive.