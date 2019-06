I primi sessant'anni di una donna speciale: Aurora Di Campli

TERMOLI. Aurora Di Campli, carissima, persona speciale sorella maggiore e minore, colei che ha una parola per tutti, oggi la festa dei tuoi primi 60 anni è tutta e strameritata per te, l'affetto che ti circonda da sempre e in questo giorno è il giusto merito che ti va tributato per quello che sei, in primis gli auguri e l'affetto dei tuoi fratelli e sorella Anna, Enzo e Antonio, le tue cognate, tuo cognato, i tanti nipoti e lo squadrone dei cugini che mai avrebbero rinunciato a festeggiare questo traguardo importante assieme a te auguroni Aurora. Anche da parte della redazione di Termolionline.