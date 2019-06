Auguri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Promessa di matrimonio per Pasqualino Grassi e Flavia Quiquero. «Prendere un impegno per la vita richiede un certo coraggio. Quando si incontra la persona giusta tutto diventa speciale. Impegnarsi è una sfida per procedere verso il proprio futuro mano nella mano. Il vostro amore vi permetterà di costruire una splendida vita insieme. Auguri dalle care famiglie, dai parenti e tutti gli amici.