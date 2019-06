Auguri a Laura Russo per i suoi 18 anni

Auguri

TERMOLI. Questo è un giorno importante per te in quanto hai raggiunto il tanto atteso traguardo dei tuoi 18 anni. Il nostro augurio è che tu possa percorrere serenamente il sentiero della vita, a volte pieno di sassi, non perdendo mai il sorriso gioioso che ti contraddistingue da sempre, realizzando ogni progetto importante per il tuo futuro. Noi saremo sempre ad un passo da te, pronti a sostenerti ogni volta che cercherai la nostra mano con tutto l’amore che possiamo. Sii felice, sempre!