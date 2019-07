Promessa di matrimonio tra Antonio e Selvaggia

TERMOLI. Oggi Antonio Luciani e Selvaggia Tintori si scambiano la Promessa d'Amore. Questo il messaggio di auguri per loro in questa stupenda giornata: "Vi auguriamo con tutto il nostro affetto che lo scambio delle promesse non sia stato solo l’estasi di un momento, il baluginare di un sogno, bensì una luce che eternamente illumini la Vostra relazione, portandovi pace e serenità".

Auguri da parte dei genitori Bruno, Fabrizia, Silvio e Tonia, i fratelli e sorelle di Selvaggia, Bruno, Ilaria, Luca, Andrea, Kristopher e Ginevra, la sorella di Antonio, Filomena e il cognato Antonio e da tutto lo staff del Sottovento, come anche da tutta la redazione di Termolionline, in particolar modo da Michele e Milena Trombetta e famiglia.