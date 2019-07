Cinquant'anni di sacerdozio per don Mario, «uno zio super»

CAROVILLI. Un augurio sincero e affettuoso al nostro "super" zio Mario Fangio per aver raggiunto l'ambito traguardo del cinquantesimo anno dell'ordinazione sacerdotale. Ringraziamo il Signore per averci dato uno zio sprintoso come te ma soprattutto un pastore umile, serio, attento, "Caparbio" e sempre pronto a seminare la Parola del Vangelo. Il nostro augurio è che il Signore ti aiuti a continuare in questa testimonianza benedicendo i tuoi cinquantanni anni di sacerdozio vissuti nella Sua fedeltà. Il Signore ti dia ancora tanta energia, volontà, gioa per proseguire il tuo cammino di discepolo di Dio tra i tuoi parrocchiani e familiari. Tanti auguri "zio" don Mario da Barbara, Leo, Luca, Carol e da tutti quelli che ti vogliono bene.