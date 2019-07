Andrea Scutti è maturo... augurissimi!

GUGLIONESI. «Non è il voto a rendere grandi le persone. Non è un quadro scolastico. È la maturità che si acquisisce nel tempo. È la maturità che si acquisisce anche con le piccole sconfitte.

Sei stato, sei e sarai sempre straordinario ed eccellente. E lo hai dimostrato dando il massimo. Lo hai dimostrato in primis a te stesso, poi a noi, la tua famiglia e, infine, a chi ha e chi non ha creduto in te. Con la tua mente, la tua intelligenza arriverai in alto. Non abbiamo mai pensato al voto. Ripetiamo, non è un voto a descrivere la persona che sei. Noi siamo orgogliosi di te. Da sempre e per sempre».

Auguri ad Andrea Scutti.

«Oggi sei maturo. Che la vita ti riservi tante cose belle e straordinarie. Ti auguriamo che tu riesca a sbalordire sempre tutti come hai saputo fare nei tuoi esami. Noi ci saremo sempre!»