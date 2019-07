TERMOLI. Un’altra principessa in casa Di Brino: è nata Isabel. Due chili e mezzo di puro amore in formato “batuffolo di neonata” che ha letteralmente fatto innamorare a prima vista mamma Agnese e papà Salvatore.

Ad annunciare il lieto evento è stata la cuginetta Antonia che per l’occasione ha deciso di inviare foto e WhatsApp a tutti. Si chiama Isabel Di Brino e si è ufficialmente candidata per essere la nuova principessa di casa Di Brino-Lombardozzi. La piccola è venuta al mondo all’ospedale Veneziale di Isernia e ha immediatamente fatto scoppiare di gioia i cuori di tutti, a iniziare dai nonni Antonio ed Emma, Enza e Cosimino.

A vegliare su di lei da dietro il vetro la cuginetta Antonia che già non vede l’ora di poterci giocare assieme. Alla piccola Isabel non si può che augurare un benvenuto al mondo e una buona vita sempre con il vento in poppa. Ad Agnese e Salvatore un in bocca al lupo per un “lavoro”, quello dei genitori, ricco sempre di mille sorprese. Tanti cari auguri anche dalla redazione di Termolionline.it.