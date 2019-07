I primi dieci anni dell'associazione Turismol

TERMOLI. «Festeggiamo i nostri primi 10 anni di attività». Parliamo dell'associazione di promozione culturale Turismol.

«Dal 2009, anno in cui siamo nati come Associazione, sono passati ormai dieci anni! Dieci anni ricchi di soddisfazioni durante i quali non sono mancati “intoppi” dovuti in parte a enti e/o personalità politiche poco inclini ai giovani e al miglioramento turistico della città termolese.

In tale occasione vorremmo festeggiare il nostro compleanno insieme a tutti coloro che durante questi anni abbiamo avuto l’onore di incontrare durante il nostro cammino e che ci hanno sempre dimostrato stima e affetto e, soprattutto, con tutti coloro che abbiamo avuto il piacere di avere come nostri ospiti a Termoli.

Da Nord a Sud abbiamo capito come l'interesse per Termoli sia sempre immutato e che i nostri amici del borgo antico ci considerino ormai come di casa».