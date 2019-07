TERMOLI. Un grande amico di Termolionline, un grande innamorato di Termoli, un grande tifoso dell'U. S.Termoli, seppur originario di Avellino e quindi sostenitore dei Lupi Biancoverdi dell'Irpinia.

Insieme ad un ridotto numero di appassionati, da sempre ha seguito in casa, ma soprattutto in trasferta, la nostra squadra. Quest'uomo infaticabile è Andrea Pezzella, che ieri ha festeggiato i suoi primi 60 anni, circondato dall'affetto dei suoi cari, in primis il fratello Massimo, noto sportivo della nostra città, la compagna e tanti di quegli amici che lo hanno sempre circondato di amicizia sincera.

Un piccolo - di fisico - grande uomo dalla forza di volontà incredibile che riesce sempre a scherzare nonostante in questi ultimi tempi stia affrontando un nemico vile e subdolo. Andrea merita l’apprezzamento di tutta la comunità poiché sta dando una lezione di vita.

Averlo visto ieri sera festeggiato come merita, ci ha riempito di gioia, per lui che resta un vero combattente. Al caro amico Andrea, oltre a fargli assieme alla nostra redazione i migliori auguri per i suoi primi 60 anni, gli vogliamo mandare tutto il nostro sostegno affinché possa con forza affrontare sempre meglio le sfide della vita!