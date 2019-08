Santa Croce, Antonio Santoianni e Anna Vitulli oggi sposi

Auguri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Un giorno speciale per condividere davanti al Signore l'amore per la vita e un rapporto fondato sui valori più belli nel rispetto e nella fiducia reciproca. Antonio Santoianni e Anna Vitulli si uniranno in matrimonio nella chiesa di San Giacomo Apostolo a Santa Croce di Magliano. Agli sposi gli auguri più affettuosi dalle famiglie, dai testimoni e da tutti gli amici, in particolare da Giuseppe, Nicolangelo, Teresa, Giovanni, Antonella e dal piccolo Pasquale.

Auguri anche dalla nostra redazione.