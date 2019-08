Convolano a giuste nozze Daniele Pasquale e Simona Di Florio, auguri

Auguri

LARINO. "La gioia e la felicità siano per sempre una costante della vostra vita. Che il vostro amore possa risplendere per sempre. Congratulazioni!» Un messaggio delizioso di auguri da parte dell'amico Domenico Di Caccavo a Simona Di Florio e Daniele Pasquale, che oggi si uniranno in matrimonio alla cattedrale di Larino.