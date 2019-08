Auguri

COLLETORTO. Nozze d'oro per Antonio De Girolamo e Lina Lepore. Carissimi genitori auguri per i vostri 50 anni di matrimonio. Siete da esempio per tutti noi. Per il vostro legame d'amore fatto di rispetto reciproco di fiducia di complicità e di tanto Amore reciproco. Avete creato una famiglia bellissima dando ai vostri figli e a tutti noi tanta sicurezza,sempre presenti con il vostro amore, affetto e premure. Grazie mille di cuore. Auguri da parte nostra: i vostri figli, i nipoti e le nuore. Vi vogliamo un mondo di bene, sempre nei nostri cuori.