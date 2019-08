Si corona una magnifica storia d'amore: Cipriano e Cristina oggi sposi

Auguri

SAN MARTINO IN PENSILIS. Si corona oggi una lunghissima storia d'amore, quella tra Cipriano Galeone e Cristina De Clerico. Per loro sbocciano fiori d'arancio. «Possa la realtà essere più bella dei sogni che oggi vi hanno portato a coronare questo traguardo importante. È questo il nostro augurio affettuoso in questo giorno di festa». Il messaggio viene diffuso con immense felicitazioni dalle figlie Katia e Stefania, dai nipoti Erika, Melyssa, Eleonora, Talita, Concetta e Costantino; dalla cognata Laura e dall'amica Rosa.