Sacramento battesimale per Daniel

TERMOLI. Primo sacramento per Daniel, che oggi riceve il Battesimo. «Oggi è un giorno importante... prendi il primo Sacramento e diventi figlio di Dio. È festa in cielo per te e noi, guardandoti crescere ogni giorno di più, siamo orgogliosi di te. Auguri da nonno Raffaele, nonna Anna, zia Sonia, zio Andrea e soprattutto dai tuoi cuginetti innamorati di te Christian ed Arianna».