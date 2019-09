Fiocco azzurro al San Timoteo, è nato Gabriele: «Grazie a tutto il reparto»

TERMOLI. Ancora un fiocco, stavolta azzurro, in casa Pistillo. Grande gioia dei nonni Luigi e Monica per l'arrivo del bellissimo Gabriele nato questo pomeriggio all'ospedale L 113 di Termoli. «Un ringraziamento a tutto lo staff del reparto ostetrico per la grande disponibilità, professionalità e grande cura che hanno prestato. Grazie di vero cuore».