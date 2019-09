Giovanni Vaccaro spegne 5 candeline, auguri

Auguri

GUGLIONESI. «Musica, dolci e panna montata per festeggiarti in questa giornata. Tante stelline e campanelli per augurarti gli anni più belli. Queste parole escono dal cuore, e noi ti auguriamo un compleanno che farà furore».

«Non immagini quanto ci riempia di orgoglio vederti crescere e sapere che ti aspetta una vita straordinaria da vivere. Ti auguriamo di diventare grande e forte, e soprattutto di imparare ad amare. Sei il nostro orgoglio e per te ci saremo sempre, in ogni momento. Ti vogliamo bene.

Buon compleanno da mamma, papà e le sorelline Ilaria e Giorgia»