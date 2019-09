Auguri

SAN MARTINO IN PENSILIS. Festa in casa Santoianni, nozze d'argento per Luigi e Maria Concetta, che si sposarono il 3 settembre del 1994 e che a distanza di 25 anni vedono il loro amore sempre più grande.

«Festeggiamo con voi questo venticinquesimo anniversario di nozze, con l’augurio che la felicità che state vivendo non abbia mai fine. Manrico, Carmela, Celeste Annapia Pietro e la piccola Lucia in arrivo».