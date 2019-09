Antonio Santopolo e Benedetta Di Stefano oggi sposi

Auguri

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Convolano oggi a nozze Antonio Santopolo e Benedetta Di Stefano.

«Che il vostro matrimonio sia luminoso e felice come una favola, vero come la vita vissuta e eterno come in una leggenda... Infiniti auguri dalle vostre famiglie, dai testimoni e dagli amici».

Auguri anche dalla redazione di TermoliOnline.