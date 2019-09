Donatella e Antonio sposi, questa mattina il fatidico “Si”

Auguri

LARINO. È giunto il momento del fatidico “Si” per Donatella Stelluti e Antonio Giannotti. Oggi, alle ore 11:30, presso la Basilica Cattedrale di San Pardo a Larino, si uniranno in matrimonio. Ad officiare la santa messa don Costantino Di Pietrantonio. Grande è l’attesa e la soddisfazione specialmente nei rispettivi genitori Napoleone, Paola, Giuseppe e Michelina oltre che nei parenti più prossimi. «Che il sole possa sempre scaldare i vostri cuori e che Dio possa sempre illuminarvi lungo il cammino della vostra vita insieme». Auguri e felicitazioni dai parenti, amici e conoscenti ed anche dalla nostra redazione, tra cui un messaggio ulteriore: Che cos'è un voto se non un'intenzione pronunciata davanti al mondo, affinché il mondo stesso, ascoltando, possa partecipare alle aspirazioni di un cuore che ama? Siamo tutti qui oggi per unirci nella gioia del vostro matrimonio, così da poter essere parte della verità delle parole che avete pronunciato: "Sì, lo voglio". Pino, Katia e la piccola Angela Paola.