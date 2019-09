Auguri

TERMOLI. Un giorno fantastico, quello di oggi: Michela Caputo e Domenico Masselli coronano la loro storia d'amore, sposandosi alle 10.30 alla chiesa di San Francesco. «Un augurio speciale per Michela e Domenico oggi sposi. Che questo traguardo sia per voi il primo di tanti altri... Che la vita vi sorrida come voi sorridete a lei ogni giorno e che questo amore sia sempre più forte e che abbia radici sempre più profonde. Con amore papà Francesco, mamma Maria Grazia e Francesca e Fiorenzo, per la famiglia Caputo, e mamma Costantina e Tommaso per la famiglia Masselli».