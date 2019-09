Auguri

ROTELLO. Dieci anni di ministero presbiterale per don Marco Colonna. Un cammino condiviso con impegno, consapevolezza e la gioia della fede in una vita donata, ricordando sempre di guardare ogni fratello che incontriamo con gli occhi di Gesù Cristo. 12 settembre 2019: dieci anni di ministero presbiterale per don Marco Colonna. Auguri di cuore e dalla comunità di Rotello con una preghiera di lode e grazie al Signore.